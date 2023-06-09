Şampiyonlar Ligi finali için şölen başladı!

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester Cityİnter maçı öncesinde festival alanının açılışı yapıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin elçisi Hamit Altıntop'un katılımlarıyla başlayan festivalde futbolseverler, konserler ve çeşitli futbol etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın gelmesinin herkes için heyecan verici olacağını söylerken Hamit Altıntop ise bu finalin gelecek nesiller için motivasyon kaynağı olacağını belirtti. Altıntop, "Umarım futbol kazanır. Benim gönlüm İnter'den yana. Çünkü Hakan A Milli Takım'ın kaptanı" dedi.



TURNUSOL KAĞIDI OLACAK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye'nin bilim, sanat ve sporla anılması son derece normal.. İstanbul'un bu şekilde dünyanın gündemine gelmesini de çok önemli buluyoruz. Bu turnuva 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak. İstanbul her şeyi ile maça hazır. Tüm hazırlıklar bitti. Hiçbir eksiğimiz yok" diye konuştu. Büyükekşi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile UEFA Başkanı Ceferin'in yarın bir görüşme yapacaklarını da belirtti.





120 MİLYON DOLAR GELECEK

Büyükekşi, 100 bin kişiyi İstanbul'da misafir edeceklerini de ifade ederek şunları söyledi: "Türkiye geçmişte de bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Dünyanın gözü o gün Türkiye'de olacak. İngiliz ve İtalyan taraftarın kalbi burada atacak. Bu güzel ambiyansta bu deneyimi yaşamak için insanlar bu hafta İstanbul'a gelmeye başladı. Burada tahminimiz 120 milyon dolarlık bir döviz gelirimiz olacak. Bundan önce 3 yıllık Şampiyonlar Ligi finali yapılan ülkelerde o şehre gelen seyircilerin yüzde 43'ü diğer şehirleri de ziyaret etmişler. İlave yüzde 23 para harcamışlar. Bize gelen bir turist 700-800 dolar harcıyor ortalama olarak. Bu misafirlerin 2 bin doların üzerinde harcayacağı tahmin ediliyor. Ülkemize bu final çok artılar kazandıracak. Bir Türk kaptanının ellerinde kupa hayat bulacak."



Hamit Altıntop ile birlikte Şampiyonlar Ligi kupasıyla poz veren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1.1 milyar kişinin de dev finali televizyondan izleyeceğini söyledi.





FATİH TERİM: INTER M.CİTY'İ YENEBİLİR

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İngiliz medyasına değerlendirdi. Sky Sport'a röportaj veren tecrübeli hoca, "İnzaghi'nin takımı, Manchester City'yi yenebilir. Inter, Hakan Çalhanoğlu'na sahip, onu çok iyi tanıyorum. Finalde ilginç takımlar karşılaşacak. Manchester City için kolay olmayacak. Finallerde ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi. Napoli'yi şampiyon yaptıktan sonra görevinden ayrılan Spalletti'yi de değerlendiren Terim, "Spalletti benim çok iyi arkadaşım. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi" diye konuştu.