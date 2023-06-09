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Giriş Tarihi: 9.6.2023 15:23 Son Güncelleme: 9.6.2023 15:32

Son dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

Son dakika: A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımımızın 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ve 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ve 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir

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Son dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
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