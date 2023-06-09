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Giriş Tarihi: 9.6.2023 08:50 Son Güncelleme: 9.6.2023 08:58

Trabzonspor'da bütçe düşüyor kalite artıyor!

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’da bütçe düşüyor kalite artıyor!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 57 puanla 6.sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon için çalışmalarına başlarken, bu doğrultuda bütçesinide düşürmeye planlıyor. Bu sezon 42 milyon Euro'luk takım, ayrılan isimler sonrasında 32 milyon Euro'ya düşerken, bütçe düştükçe kalitenin arttığı görüldü.

Trabzonspor, bir yandan transfer harekatına devam ederken diğer yandan bütçe planlaması yapıyor. Bu sezon kurulan 42 milyon Euro'luk takım, ayrılan isimler sonrasında 32 milyon Euro'ya düştü. Hedef ise 25 milyon Euro seviyesine inebilmek. Teknik direktör Bjelica'nın raporu doğrultusunda, yönetim transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Trabzonspor'da bütçe düşüyor kalite artıyor!
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