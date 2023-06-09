Trabzonspor’da bütçe düşüyor kalite artıyor!

Trabzonspor, bir yandan transfer harekatına devam ederken diğer yandan bütçe planlaması yapıyor. Bu sezon kurulan 42 milyon Euro'luk takım, ayrılan isimler sonrasında 32 milyon Euro'ya düştü. Hedef ise 25 milyon Euro seviyesine inebilmek. Teknik direktör Bjelica'nın raporu doğrultusunda, yönetim transferde ince eleyip sık dokuyor.