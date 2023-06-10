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Giriş Tarihi: 10.6.2023

10 numara hedef Talisca

MEHMET ÖZCAN
10 numara hedef Talisca

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmaya çalışan sarı-kırmızılı yönetim, Al Nassr’dan ayrılma kararı alan Brezilyalı orta sahaya kancayı taktı

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak kupayı kaldıran Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi için kolları sıvadı. Güçlü bir kadro ile 3 yıllık Kupa 1 özlemini bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yeni 10 numara arayışına start verdi. Sezon başında 10 numaralı formanın teslim edildiği Dries Mertens'in özellikle sakatlık sonrası düşen performansı ve final haftalarında beklenen katkıyı sağlamaması üzerine arayışa geçen yönetim, listenin ilk sırasına Al Nassr'da oynayan Anderson Talisca'yı yazdı. Daha önce Beşiktaş'ta top koşturan Brezilyalı yıldızın Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle transferi avantajlı gören Aslan, mali şartları araştırmaya başladı.

MENAJERİNE AYRILIK IÇIN TALİMAT VERDİ!
Ronaldo transferi sonrasında ikinci plana düşen Talisca'nın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak kaçan şampiyonluk sonrası takımdan ayrılmak istediği konuşulan 29 yaşındaki orta sahanın, menajerine bu yönde talimat verdiği kaydedildi. Durumu yakından takip eden Galatasaray'ın da 5 milyon Euro maaş beklentisi olan tecrübeli oyuncu için teklif paketi hazırlayarak transfer harekâtını başlatacağı öğrenildi.

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10 numara hedef Talisca
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