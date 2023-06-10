10 numara hedef Talisca

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak kupayı kaldıran Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi için kolları sıvadı.Sezon başında 10 numaralı formanın teslim edildiği Dries Mertens'in özellikle sakatlık sonrası düşen performansı ve final haftalarında beklenen katkıyı sağlamaması üzerine arayışa geçen yönetim,Daha önce Beşiktaş'ta top koşturan Brezilyalı yıldızın Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle transferi avantajlı gören Aslan, mali şartları araştırmaya başladı.Ronaldo transferi sonrasında ikinci plana düşen Talisca'nın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak kaçan şampiyonluk sonrası takımdan ayrılmak istediği konuşulan 29 yaşındaki orta sahanın, menajerine bu yönde talimat verdiği kaydedildi.