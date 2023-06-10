Sabah Spor Yazarları ne dedi?

Herkes City'yi favori görüyor. Ama final bu sürprizler de olabilir. Maç berabere biter ve uzatmaya gider.Manchester City, bugün rakibi karşısında zorlanır ama 90 dakika sonunda kupayı kaldırır.City, gerek oyuncu kalitesi gerekse oyun anlayışında İnter'den çok daha üstün durumda, maçıM.City, oyuncu kalitesi olarak Inter'in çok önünde, karşılaşmayı 4-1 kazanarak kupayı kaldırmayı başarır.18 yıl önce İstanbul'da unutulmaz bir final seyrettik. Onu aratmayan bir akşam olsun.Kalbim kupayı Hakan'ın kaldırmasını istiyor ama sanırım İlkay'ın ellerinde göreceğiz. 3-1 City kazanır.Hakan Çalhanoğluİlkay Gündoğan kıyaslamasından bağımsızşampiyon olur.Dünyada en uzun süre topa sahip olabilen bir takım olarak Manchester City maçın favorisi.