Sabah Spor Yazarları ne dedi?

MURAT ÖZBOSTAN
Herkes City'yi favori görüyor. Ama final bu sürprizler de olabilir. Maç berabere biter ve uzatmaya gider.
AHMET ÇAKAR
Manchester City, bugün rakibi karşısında zorlanır ama 90 dakika sonunda kupayı kaldırır. City 2-0 kazanır.
İSKENDER GÜNEN
City, gerek oyuncu kalitesi gerekse oyun anlayışında İnter'den çok daha üstün durumda, maçı 2-0 kazanır.
LEVENT TÜZEMEN
M.City, oyuncu kalitesi olarak Inter'in çok önünde, karşılaşmayı 4-1 kazanarak kupayı kaldırmayı başarır.
BÜLENT TİMURLENK
18 yıl önce İstanbul'da unutulmaz bir final seyrettik. Onu aratmayan bir akşam olsun. 3-1 City alır.
GÜRCAN BİLGİÇ
Kalbim kupayı Hakan'ın kaldırmasını istiyor ama sanırım İlkay'ın ellerinde göreceğiz. 3-1 City kazanır.
FATİH DOĞAN
Hakan Çalhanoğluİlkay Gündoğan kıyaslamasından bağımsız City 3-2 kazanıp
şampiyon olur.
ALİ GÜLTİKEN
Dünyada en uzun süre topa sahip olabilen bir takım olarak Manchester City maçın favorisi. 2-0 kazanır.