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Giriş Tarihi: 10.6.2023 15:10

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Redmond transferi tek koşula bağlı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Redmond transferi tek koşula bağlı

Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Nathan Redmond'a sunduğu teklif ortaya çıktı. Nathan Redmond'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam etmesi bir koşula bağlı...

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond, gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı. Siyah-Beyazlılar yola Redmond'la devam etmek için hamlelere başladı. Siyah-Beyazlılar, Nathan Redmond'a yıllığı 1,8 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif etti.

Beşiktaş, birçok talibi olan Nathan Redmond'ın teklife vereceği cevabı beklemeye geçti. Önceliği İngiltere Premier Lig ekipleri olan başarılı futbolcu, beklediği teklifi alamazsa Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor.

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Nathan Redmond, özellikle Fenerbahçe derbisindeki performansıyla dikkat çekmişti. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 28 maça çıkan Redmond 6 gol, 6 asistlik katkı verdi. (Milliyet)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Redmond transferi tek koşula bağlı
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