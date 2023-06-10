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Giriş Tarihi: 10.6.2023 13:59 Son Güncelleme: 10.6.2023 14:12

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Arsenal, Sacha Boey için teklifini 18 milyon Euro'ya çıkardı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Arsenal, Sacha Boey için teklifini 18 milyon Euro’ya çıkardı

Arsenal, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için yaptığı teklifi 18 milyon Euro'ya çıkarttı. Sarı-Kırmızılı kurmayların istediği rakamın ise 25 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sacha Boey ile ilgili olarak önemli ve kritik gelişmeler yaşanıyor. İngiliz devi Arsenal'in 22 yaşındaki sağ bek için Galatasaray'a teklifte bulunduğu öğrenildi. Arsenal'in teklifinin 18 milyon Euro olduğu bonuslarla birlikte rakamın 20 milyon euro'yu bulduğu iddia edildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların istediği rakamın ise 25 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

Görüşmelerde Galatasaray adına Erden Timur'un bulunduğu da gelen haberler arasında. Sacha Boey'in de Premier Lig'de oynamayı çok arzu ettiği ve Arsenal'in teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. 22 yaşında ve 1.78 boyunda olan Sacha Boey'in Galatasaray'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız sağ bek bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maçta oynadı 1 gol attı 4 de asist yaptı. (Takvim)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Arsenal, Sacha Boey için teklifini 18 milyon Euro'ya çıkardı
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