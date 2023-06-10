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Giriş Tarihi: 10.6.2023 13:46

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Tsimikas için görüşmeler başladı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Tsimikas için görüşmeler başladı

Şampiyon Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım Liverpool'un sol beki Konstantinos Tsimikas için görüşmelere başladı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Sol bekte ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Liverpoollu Tsimikas'ın menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi ve Galatasaray yöneticileri ile bir araya geldi.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Yunan oyuncu, 13 milyon euro bedelle Olimpiakos'tan transfer edildi. Bu sezon Kırmızılar'la 28 maça çıkan Yunan sol bek, takım arkadaşlarına 6 kez gol pası verdi. 27 yaşındaki sol bek oyuncusunun Liverpool ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

(Sports Digitale)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Tsimikas için görüşmeler başladı
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