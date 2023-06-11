Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa geleneği devam edecek
Giriş Tarihi: 11.6.2023

Avrupa geleneği devam edecek

Avrupa geleneği devam edecek

Belözoğlu: “Finale çıkmayı hak ettik. Kazanarak kulübümüzün genlerinde olan Avrupa kupaları geleneğini devam ettirmek istiyoruz”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hak ederek finale geldiklerini ve kazanarak gitmek istediklerini belirtti. Temmuz ayında başlayan bir maç periyodunun sonuna geldiklerini de söyleyen 42 yaşındaki teknik adam, "Takımım bu sezonu iyi çıkardı, ligi de iyi yerde bitirdi. Finali hak ettik. Buraya gelene kadar çok mücadele ettik ve kazanarak da kulübümüzün genlerinde olan Avrupa geleneğini devam ettirmek istiyoruz. Kendimize göre bir senaryo çalıştık, hepsine hazırız."

'KUPA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner, Avrupa sıralamasının gerisinde kalmaları nedeniyle kupanın daha önemli hale geldiğini söyledi. Sezonun uzun ve zor olduğuna da dikkat çeken Şahiner, "Avrupa'da oynamak bizim adımıza çok önemli. Bu yol kupadan geçiyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...
Çukurova Bölgesine ulaşımda müjde üstüne müjde
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezil görüntü: LGBT terörüne destek verdiler
'Unabomber' olarak bilinen Ted Kaczynski hücresinde ölü bulundu
Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüştü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Muhterem için değmezdi ama yazdım
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! İnsan hayatını hiçe sayan inşaat için yıkım kararı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit!
SON DAKİKA | Başakşehir'de yangın paniği
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa geleneği devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA