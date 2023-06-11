Avrupa geleneği devam edecek

Belözoğlu: “Finale çıkmayı hak ettik. Kazanarak kulübümüzün genlerinde olan Avrupa kupaları geleneğini devam ettirmek istiyoruz”
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hak ederek finale geldiklerini ve kazanarak gitmek istediklerini belirtti. Temmuz ayında başlayan bir maç periyodunun sonuna geldiklerini de söyleyen 42 yaşındaki teknik adam, "Takımım bu sezonu iyi çıkardı, ligi de iyi yerde bitirdi. Finali hak ettik. Buraya gelene kadarçok mücadele ettik ve kazanarak da kulübümüzüngenlerinde olan Avrupa geleneğini devam ettirmekistiyoruz. Kendimize göre bir senaryo çalıştık, hepsine hazırız."
'KUPA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner, Avrupa sıralamasının gerisinde kalmaları nedeniyle kupanın daha önemli hale geldiğini söyledi. Sezonun uzun ve zor olduğuna da dikkat çeken Şahiner, "Avrupa'da oynamakbizim adımıza çok önemli. Bu yolkupadan geçiyor" dedi.