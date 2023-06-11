Avrupa geleneği devam edecek

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hak ederek finale geldiklerini ve kazanarak gitmek istediklerini belirtti. Temmuz ayında başlayan bir maç periyodunun sonuna geldiklerini de söyleyen 42 yaşındaki teknik adam, "Takımım bu sezonu iyi çıkardı, ligi de iyi yerde bitirdi.Kendimize göre bir senaryo çalıştık, hepsine hazırız."Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner, Avrupa sıralamasının gerisinde kalmaları nedeniyle kupanın daha önemli hale geldiğini söyledi. Sezonun uzun ve zor olduğuna da dikkat çeken Şahiner,dedi.