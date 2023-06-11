Avrupa peşinde

Adı Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan,açıklaması yaparken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da tecrübeli eldiven ile Roma'nın ilgilendiğini dile getirmişti. Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlayan Uğurcan'ın Roma'ya sıcak baktığı, iki kulüp arasında yakın zamanda pazarlıkların başlayacağı belirtildi. Trabzonspor yönetiminin27 yaşındaki kalecinin Avrupa'ya gitme arzusuna olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.İki santrfor transferi yapmayı düşünen Trabzonspor, Petkovic için girişimlerini sürdürürken Ali Sowe'u da listesine dahil etti. Bonservisi Rostov'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki Gambiyalı santrfor, 36 maçta 16 gol atıp 4 de asist yaptı.Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kulübün dergisine verdiği röportajda oldukça iddialı konuştu. Hırvat çalıştırıcı, "Trabzonspor benim için çok zor bir meydan okuma.Zor süreçler yaşayan takımlarda daha önce çalışmıştım ve onlar hep daha iyi durumlara geldiler. O yüzden de burada başarıya ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok" dedi. Bordo-mavili kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Bjelica,diye belirtti.