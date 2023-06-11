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Giriş Tarihi: 11.6.2023

Avrupa peşinde

Avrupa peşinde

Trabzon yönetimi, Galatasaray izni vermediği Uğurcan’ın kariyerini Avrupa’da sürdürme planına sıcak bakıyor

Adı Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Takım kaptanını rakibe göndermem" açıklaması yaparken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da tecrübeli eldiven ile Roma'nın ilgilendiğini dile getirmişti. Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlayan Uğurcan'ın Roma'ya sıcak baktığı, iki kulüp arasında yakın zamanda pazarlıkların başlayacağı belirtildi. Trabzonspor yönetiminin Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki kalecinin Avrupa'ya gitme arzusuna olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.

ALİ SOWE LİSTEDE
İki santrfor transferi yapmayı düşünen Trabzonspor, Petkovic için girişimlerini sürdürürken Ali Sowe'u da listesine dahil etti. Bonservisi Rostov'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki Gambiyalı santrfor, 36 maçta 16 gol atıp 4 de asist yaptı.

KORKMUYORUM!
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kulübün dergisine verdiği röportajda oldukça iddialı konuştu. Hırvat çalıştırıcı, "Trabzonspor benim için çok zor bir meydan okuma. Ancak bundan korkum yok. Zor süreçler yaşayan takımlarda daha önce çalışmıştım ve onlar hep daha iyi durumlara geldiler. O yüzden de burada başarıya ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok" dedi. Bordo-mavili kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Bjelica, "6 ila 8 arası oyuncuyu kadromuza katacağız. Trabzonspor'a en iyi oyuncuları getirmeyi istiyoruz" diye belirtti.

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