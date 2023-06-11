Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bakan Osman Aşkın Bak’tan Fenerbahçe’ye tebrik mesajı
Giriş Tarihi: 11.6.2023 23:15

Bakan Osman Aşkın Bak’tan Fenerbahçe’ye tebrik mesajı

İHA
Bakan Osman Aşkın Bak’tan Fenerbahçe’ye tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir’de oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir’i mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Kulübü'nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir'i mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübü'nü kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyor, finalde gösterdiği mücadeleden dolayı Medipol Başakşehir'i de kutluyorum. Her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu canlı yayında 'isteyen herkes olabilir' demişti! İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması!
SON DAKİKA: Döviz girişi artacak! Bakan Uraloğlu 'Tarihi bir adım atıyoruz' diyerek duyurdu
Çukurova Bölgesine ulaşımda müjde üstüne müjde
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’na göre suçlu 6 milyon köylü
Hah şöyle Kemal Bey, dökülün
Köylüye hakaret eden Kılıçdaroğlu’na büyük tepki
Erk-ekler...
Türkiye Birleşik Devletleri (United States of Türkiye)
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezil görüntü: LGBT terörüne destek verdiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Osman Aşkın Bak’tan Fenerbahçe’ye tebrik mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA