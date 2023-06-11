Bakan Osman Aşkın Bak’tan Fenerbahçe’ye tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir'i mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübü'nü kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyor, finalde gösterdiği mücadeleden dolayı Medipol Başakşehir'i de kutluyorum. Her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."