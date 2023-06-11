Fenerbahçe’ye veda etti!

“Kupayı alacağız” diyen Portekizli teknik adam bombayı da patlattı: “Geleceğimle ilgili kararı başkan Ali Koç’a söyledim, biliyor. Ben burada bir şey demem. Kupayı alsam da kafamdaki fikir değişmez. Başarılı olarak kendimi görmem”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulübün 8 yıldır hiç kupa kazanamadığını hatırlatıp bu sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatmak istediklerini söyledi. 68 yaşındaki hoca, "İki kulüp için de önemli kupa. Ligdesonuna kadar mücadele ettik amaolmadı. Oyuncularım kupanın bilincindeçünkü bu kupayı daha önce hiçkazanmadılar" diye konuştu.
TÜRKİYE STATLARIYLA FİNALLER ÜLKESİ
Türkiye'nin finaller ülkesi olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Kupası her taraftar ve kulüp için önemli. Bu ülkenin çok güzel sahaları,atmosferi ve zemini var finaller için. Umarımmaç da bu futbol atmosferine uygun geçer. F.Bahçe 8 senedir kupa alamıyor, bu kez kazanıp başarmak istiyoruz. Baskıvar. Ama hoca ve oyuncular olarak bizimgörevimiz bunu aşmak."
KARARIMI ARTIK BAŞKAN BILIYOR
Jesus, kariyeriyle ilgili ise şu mesajları verdi: "Geleceğimle ilgili kararıben Başkanımıza söyledim,kendisi biliyor ama bunu buradakonuşmanın doğru olduğunudüşünmüyorum. Çünkü şu anda bir final öncesindeyiz. Dolayısıyla maçı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü finaller her zaman çok güzeldir. En azından benim ülkemde, Portekiz'de maçların öncesi hep bir kutlama havasında, bir şenlik havasında geçer. Dolayısıyla odağımızın bu olması gerektiğini düşünüyoruz." Bu arada sözleşmesi biten Jesus, bugünkü maç sonrası yüzde 99 Türkiye'ye veda edecek.
YENİ HOCA HAFTAYA AÇIKLANACAK
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus bugün F.Bahçe'nin başında son maçına çıkıyor. 68 yaşındaki teknik adamın vedası sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörün haftaya Mali Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor. Teknik adam için birçok isim geçiyor... Yerli olarak Sergen Yalçın'ın adı ön plana çıkarken, Almanya Milli Takımı sonrası kulüp çalıştırmayan Löw de sarı-lacivertli takımın radarına girdi. Geçen sezon da başkan Ali Koç, 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile bir görüşme yapmıştı.
SERGEN YALÇIN
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020/2021 sezonunda görev yaptığı siyah-beyazlılarla 1 Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. 50 yaşındaki deneyimli teknik direktör, 79 karşılaşmada 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 1,84 puan ortalaması yakaladı.
JOACHİM LÖW
Joachim Löw, son olarak 2006-2021 yılları arası Alman Milli Takımı'nı çalıştırdı. Panzerler'in başında 198 karşılaşmaya çıkan 63 yaşındaki Alman teknik adam, 1 Dünya Kupası bir de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. 15 yıllık süreçte 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyetle 2,09 puan ortalaması tutturdu.