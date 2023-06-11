Fenerbahçe’ye veda etti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulübün 8 yıldır hiç kupa kazanamadığını hatırlatıp bu sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatmak istediklerini söyledi. 68 yaşındaki hoca,diye konuştu.Türkiye'nin finaller ülkesi olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Kupası her taraftar ve kulüp için önemli.F.Bahçe 8 senedir kupa alamıyor, bu kez kazanıp başarmak istiyoruz.Jesus, kariyeriyle ilgili ise şu mesajları verdi:Çünkü şu anda bir final öncesindeyiz. Dolayısıyla maçı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü finaller her zaman çok güzeldir. En azından benim ülkemde, Portekiz'de maçların öncesi hep bir kutlama havasında, bir şenlik havasında geçer. Dolayısıyla odağımızın bu olması gerektiğini düşünüyoruz." Bu arada sözleşmesi biten Jesus, bugünkü maç sonrası yüzde 99 Türkiye'ye veda edecek.Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus bugün F.Bahçe'nin başında son maçına çıkıyor. 68 yaşındaki teknik adamın vedası sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörün haftaya Mali Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor. Teknik adam için birçok isim geçiyor... Yerli olarak Sergen Yalçın'ın adı ön plana çıkarken, Almanya Milli Takımı sonrası kulüp çalıştırmayan Löw de sarı-lacivertli takımın radarına girdi. Geçen sezon da başkan Ali Koç, 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile bir görüşme yapmıştı.Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020/2021 sezonunda görev yaptığı siyah-beyazlılarla 1 Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. 50 yaşındaki deneyimli teknik direktör, 79 karşılaşmada 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 1,84 puan ortalaması yakaladı.Joachim Löw, son olarak 2006-2021 yılları arası Alman Milli Takımı'nı çalıştırdı. Panzerler'in başında 198 karşılaşmaya çıkan 63 yaşındaki Alman teknik adam, 1 Dünya Kupası bir de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. 15 yıllık süreçte 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyetle 2,09 puan ortalaması tutturdu.