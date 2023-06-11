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Giriş Tarihi: 11.6.2023

Fenerbahçe’ye veda etti!

Fenerbahçe’ye veda etti!

“Kupayı alacağız” diyen Portekizli teknik adam bombayı da patlattı: “Geleceğimle ilgili kararı başkan Ali Koç’a söyledim, biliyor. Ben burada bir şey demem. Kupayı alsam da kafamdaki fikir değişmez. Başarılı olarak kendimi görmem”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulübün 8 yıldır hiç kupa kazanamadığını hatırlatıp bu sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatmak istediklerini söyledi. 68 yaşındaki hoca, "İki kulüp için de önemli kupa. Ligde sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Oyuncularım kupanın bilincinde çünkü bu kupayı daha önce hiç kazanmadılar" diye konuştu.

TÜRKİYE STATLARIYLA FİNALLER ÜLKESİ
Türkiye'nin finaller ülkesi olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Kupası her taraftar ve kulüp için önemli. Bu ülkenin çok güzel sahaları, atmosferi ve zemini var finaller için. Umarım maç da bu futbol atmosferine uygun geçer. F.Bahçe 8 senedir kupa alamıyor, bu kez kazanıp başarmak istiyoruz. Baskı var. Ama hoca ve oyuncular olarak bizim görevimiz bunu aşmak."

KARARIMI ARTIK BAŞKAN BILIYOR
Jesus, kariyeriyle ilgili ise şu mesajları verdi: "Geleceğimle ilgili kararı ben Başkanımıza söyledim, kendisi biliyor ama bunu burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda bir final öncesindeyiz. Dolayısıyla maçı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü finaller her zaman çok güzeldir. En azından benim ülkemde, Portekiz'de maçların öncesi hep bir kutlama havasında, bir şenlik havasında geçer. Dolayısıyla odağımızın bu olması gerektiğini düşünüyoruz." Bu arada sözleşmesi biten Jesus, bugünkü maç sonrası yüzde 99 Türkiye'ye veda edecek.

YENİ HOCA HAFTAYA AÇIKLANACAK
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus bugün F.Bahçe'nin başında son maçına çıkıyor. 68 yaşındaki teknik adamın vedası sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörün haftaya Mali Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor. Teknik adam için birçok isim geçiyor... Yerli olarak Sergen Yalçın'ın adı ön plana çıkarken, Almanya Milli Takımı sonrası kulüp çalıştırmayan Löw de sarı-lacivertli takımın radarına girdi. Geçen sezon da başkan Ali Koç, 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile bir görüşme yapmıştı.

SERGEN YALÇIN
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020/2021 sezonunda görev yaptığı siyah-beyazlılarla 1 Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. 50 yaşındaki deneyimli teknik direktör, 79 karşılaşmada 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 1,84 puan ortalaması yakaladı.

JOACHİM LÖW
Joachim Löw, son olarak 2006-2021 yılları arası Alman Milli Takımı'nı çalıştırdı. Panzerler'in başında 198 karşılaşmaya çıkan 63 yaşındaki Alman teknik adam, 1 Dünya Kupası bir de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. 15 yıllık süreçte 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyetle 2,09 puan ortalaması tutturdu.

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