Galatasaray’da başkanlık süresi 2 yıla indi

Galatasaray'da tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısında hedefe ulaşıldı. Yönetim süresinin 3 yıldan 2 yıla indirilmesive ibraya ilişkin bağlantılı maddelerdeöngörülen değişiklikler olmak üzeretoplam 11 madde ve ilgili bentlerin değişimi oy çokluğuyla kabul edildi.
HER SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ
Oylama sonrası kürsüye çıkıp üyelere teşekkür eden G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Size ne söz verdiysek,ne vadettiysek, hepsini harfiharfine yerine getireceğiz.Size mahcup olmamak içinelimizden gelen her şeyinen iyisini yapmak için gayretediyoruz. Biz sizden kuvvet ve cesaret alıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Yaşasın G.Saray" dedi.