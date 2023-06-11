Galatasaray’da başkanlık süresi 2 yıla indi

Galatasaray'da tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısında hedefe ulaşıldı.oy çokluğuyla kabul edildi.Oylama sonrası kürsüye çıkıp üyelere teşekkür eden G.Saray Başkanı Dursun Özbek,Biz sizden kuvvet ve cesaret alıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Yaşasın G.Saray" dedi.