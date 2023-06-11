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Giriş Tarihi: 11.6.2023

Galatasaray’da başkanlık süresi 2 yıla indi

Galatasaray’da başkanlık süresi 2 yıla indi
Galatasaray'da tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısında hedefe ulaşıldı. Yönetim süresinin 3 yıldan 2 yıla indirilmesi ve ibraya ilişkin bağlantılı maddelerde öngörülen değişiklikler olmak üzere toplam 11 madde ve ilgili bentlerin değişimi oy çokluğuyla kabul edildi.

HER SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ
Oylama sonrası kürsüye çıkıp üyelere teşekkür eden G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Size ne söz verdiysek, ne vadettiysek, hepsini harfi harfine yerine getireceğiz. Size mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Biz sizden kuvvet ve cesaret alıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Yaşasın G.Saray" dedi.

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Galatasaray’da başkanlık süresi 2 yıla indi
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