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Giriş Tarihi: 12.6.2023 00:08 Son Güncelleme: 12.6.2023 00:10

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona erdi! Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası resmen açıkladı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona erdi! Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası resmen açıkladı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası’nda alınan zaferin ardından sarı-lacivertli kulüpte görevine devam etmeyeceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." açıklaması yaptı.

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:

"Finali güzel bir şekilde bitirdik ve kupayı kazandık. Fenerbahçe bu kupayı uzun yıllardır kazanamıyordu. Kulübün, oyuncuların ve benim kariyerimde güzel bir anı oldu."

"Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim."

"Burayı hep iyi hatırlayacağım. Türkiye zor ve yarışmacı bir lig. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Çalıştığım her ülkede kupa kazandım, burada da bunu başardım."

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona erdi! Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası resmen açıkladı…
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