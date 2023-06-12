Adana Demirspor’da Vincenzo Montella dönemi sona erdi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Murat Sancak'ın açıklamaları şöyle...

"Montella ile devam etmiyoruz. Yollar ayrıldı. Her iki tarafa hayırlı olsun. Biz Montella'ya 3 ay önce bir teklifte bulunduk. 'Hocam ne yapalım? Sözleşmeyi uzatalım mı? diye. 'Sezon sonu bakalım' dedi. Çünkü aile özlemi çeken, sık sık İtalya'ya gidip gelen bir hocamız."

"En son maçtan sonra Montella ile oturduk, görüştük. Biraz yorulduğunu, enerjisini kaybettiğini, biraz dinlenmek istediğini söyledi. 'Pazartesi günü son kararını verirsin' dedim. 1 saat önce netleşti. Helalleştik. Vedalaştık."