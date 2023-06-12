Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması! Anderson Talisca, Mauro Icardi...
Giriş Tarihi: 13.6.2023 00:26 Son Güncelleme: 13.6.2023 00:27

Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması! Anderson Talisca, Mauro Icardi...

Dursun Özbek’ten flaş transfer açıklaması! Anderson Talisca, Mauro Icardi...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir canlı yayın programında transferlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dursun Özbek, Mauro Icardi ve Anderson Talisca transferleri hakkında konuştu. Öte yandan Özbek, birkaç oyuncuya da tekliflerin olduğunu belirtti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı canlı yayında önemli mesajlar verdi. Murat Sancak'ın ifadelerine cevap veren Özbek, transferler için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Taraftarların merakla beklediği Icardi transferi için "Mauro Icardi, bir transfer başarısı. Düşünün ki, Icardi'nin yıllık maaşı 750 bin euro. Icardi, 8 milyon euro'ya oynadı ama Galatasaray'ın payı 750 bin euro'ydu. Bir transfer başarısı. Uyumu da çok iyi oldu, çok yakıştı. Icardi konusunda çalışmaları kapalı tutuyoruz. Çok konuşmak istemiyoruz. Takımda tutmayı Erden istiyor, ben istiyorum, taraftar istiyor... Sponsorlar da destek vermek için hazır." diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray ile adı geçen Anderson Talisca'nın da geniş transfer listesinde yer almadığını açıkladı.

MURAT SANCAK'A YANIT

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı programda Galatasaray'ın Icardi için ödediği maaşın 750 bin euro olarak dile getirilmesinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Dursun Özbek, Sancak'ın bu sözlerine "Galatasaray şeffaf bir kulüp. Murat'ın bu sözlerini yadırgadım. Çok yadırgadım. Ben bir şey söylüyorum, oradan farklı bir şey söylüyor. Bence hoş bir söylem değil, hoş değil. Yarın kulübe gelsin ben ona göstereyim Icardi kaça oynuyor, kaça oynamıyor. Bizi başka kulüplerle karıştırmasınlar. Murat Sancak'a ne Icardi'den! Ben taraftarıma sesleniyorum. O benim taraftarım değil." diye yanıt verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş gözaltında! Şoke eden suçlamalar!
HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
CHP’li başkanın ulaşıma zam tepkisi kısa sürdü! Foyası seçim sonrası ortaya çıktı
Son dakika! Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti
Son dakika: Adana Saimbeyli'de korkutan deprem
SON DAKİKA: TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması
İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan, istifa eden partililere gönderme: Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla...
Kılıçdaroğlu canlı yayında 'isteyen herkes olabilir' demişti! İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması!
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!”
19 yıl hapsi istendi ama iki şirketin müdürü
ARKADAŞINA GÖNDER
Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması! Anderson Talisca, Mauro Icardi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA