Dursun Özbek’ten flaş transfer açıklaması! Anderson Talisca, Mauro Icardi...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı canlı yayında önemli mesajlar verdi. Murat Sancak'ın ifadelerine cevap veren Özbek, transferler için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Taraftarların merakla beklediği Icardi transferi için "Mauro Icardi, bir transfer başarısı. Düşünün ki, Icardi'nin yıllık maaşı 750 bin euro. Icardi, 8 milyon euro'ya oynadı ama Galatasaray'ın payı 750 bin euro'ydu. Bir transfer başarısı. Uyumu da çok iyi oldu, çok yakıştı. Icardi konusunda çalışmaları kapalı tutuyoruz. Çok konuşmak istemiyoruz. Takımda tutmayı Erden istiyor, ben istiyorum, taraftar istiyor... Sponsorlar da destek vermek için hazır." diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray ile adı geçen Anderson Talisca'nın da geniş transfer listesinde yer almadığını açıkladı.

MURAT SANCAK'A YANIT

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı programda Galatasaray'ın Icardi için ödediği maaşın 750 bin euro olarak dile getirilmesinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Dursun Özbek, Sancak'ın bu sözlerine "Galatasaray şeffaf bir kulüp. Murat'ın bu sözlerini yadırgadım. Çok yadırgadım. Ben bir şey söylüyorum, oradan farklı bir şey söylüyor. Bence hoş bir söylem değil, hoş değil. Yarın kulübe gelsin ben ona göstereyim Icardi kaça oynuyor, kaça oynamıyor. Bizi başka kulüplerle karıştırmasınlar. Murat Sancak'a ne Icardi'den! Ben taraftarıma sesleniyorum. O benim taraftarım değil." diye yanıt verdi.