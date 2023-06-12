Son dakika: Fenerbahçe, Ryan Kent’i kadrosuna kattığını açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz oyuncu ilk açıklamasında, "Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki İngiliz oyuncu bu sezon 29 maçta 3 gol ve 10 asist katkısı yaptı.

Deneyimli futbolcu 2016 yılında Liverpool'dan Rangers'a 7.2 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.