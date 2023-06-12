Galatasaray’dan Moussa Dembele hamlesi!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mauro Icardi transferinden bağımsız olarak forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Olimpik Lyon ile sözleşmesi sona eren Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için temaslarda bulundu.

Haberde, Lyon'dan ayrılan Dembele ile Galatasaray'ın dışında Premier Lig ekibi Everton ve bazı Arap kulüplerinin de bilgi topladığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Moussa Dembele, o dönemde Olimpik Lyon'da kalmış ve kulübü ile olan sözleşmesini tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 28 resmi maça çıkan 26 yaşındaki Moussa Dembele, bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti.