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Giriş Tarihi: 12.6.2023 08:30

Nenad Bjelica: Tek hesabım kazanmak!

Nenad Bjelica: Tek hesabım kazanmak!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, “Başarıya aç kadro kuracağız” diyerek yeni sezonda savaşan takım mesajı verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, geldiği günden bu yana tüm camianın desteğini arkasında hissettiğini söyledi. Hırvat çalıştırıcı transfer politikalarını, "Başarıya aç futbolcular" olarak anlatırken bordo-mavililere geliş amacının da bir meydan okuma olduğunu hatırlattı. 51 yaşındaki hoca, şu sözlerle yeni sezonun da detaylarını paylaştı: "Her zaman kazanmak için oynamayı severim. Hesap yapmam. Oyun disiplinine sahip, her zaman rakipten bir gol fazla atmayı amaçlayan, güzel bir oyun ortaya koymayı isterim. Trabzonspor'a en iyi oyuncuları getirmeyi istiyoruz. Bu takımla başarılar kazanmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. 6-8 transfer yapacağız."

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Nenad Bjelica: Tek hesabım kazanmak!
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