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Giriş Tarihi: 12.6.2023 22:06

Newcastle United, 18 yaşındaki Yankuba Minteh'i transfer etti

AA
Newcastle United, 18 yaşındaki Yankuba Minteh’i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Gambiyalı genç forvet Yankuba Minteh'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka temsilcisi Odense'de forma giyen Minteh'in bonservisi konusunda anlaşma sağlandığı ve uzun süreli sözleşme imzalanan 18 yaşındaki oyuncunun, gelecek sezon kiralık olarak Feyenoord'da forma giyeceği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United, forvet bölgesinde görev alan Minteh için Odense'ye 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon kadrosuna katıldığı Odense'de 17 lig maçına çıkan Yankuba Minteh, 4 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

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Newcastle United, 18 yaşındaki Yankuba Minteh'i transfer etti
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