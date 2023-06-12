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Giriş Tarihi: 12.6.2023 17:48 Son Güncelleme: 12.6.2023 17:52

Son dakika: Fenerbahçe'den Jorge Jesus için veda paylaşımı

Son dakika: Fenerbahçe’den Jorge Jesus için veda paylaşımı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından görevi bıraktığını açıklayan Jorge Jesus için veda paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı.

Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla'ya son 16 turunda elendi.

İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupasını müzemize getirdi.

Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Jorge Jesus'a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Teşekkürler Jorge Jesus.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Jorge Jesus için veda paylaşımı
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