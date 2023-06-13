Bernard Mensah transfer kararını verdi!

Kiralık geldiği Kasımpaşa'da bir, sonrasında Kayserispor'da dört ve bir sezon da Beşiktaş'ta başarıyla forma giyen merkez orta saha oyuncusu Bernard Mensah geleceği ile ilgili kararını verdi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE GİDECEK

Mensah'ın, kendisine hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan birçok teklif gelmesine rağmen Körfez ülkelerinin birinde futbol hayatını devam ettirmek istediği öğrenildi.

Ganalı yıldızın, tekrar eski takımı Portekiz ekiplerinden V. Guimaraes yerine gelişen futbol yapısı ve pek çok yıldızın gelmesi sebebiyle BAE, Katar ve Suudi Arabistan takımlarından gelen tekliflerden birini kabul edeceği ve transferinin bir an önce bitmesini istediği gelen bilgiler arasında.