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Giriş Tarihi: 13.6.2023 11:03 Son Güncelleme: 13.6.2023 11:03

Beşiktaş'ın Ante Rebic yarışı! Yıldız ismin talibi çok...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ın Ante Rebic yarışı! Yıldız ismin talibi çok...

Süper Lİg'de 2022-2023 sezonunu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda birço k yıldız oyuncuyu gündemine alan siyah-beyazlı ekip, Ante Rebic'i kiralamak için Milan'a teklifini iletti.

Beşiktaş, Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i kiralamak için Milan'a teklif yaptı. Siyah-beyazlılar, bir yandan 29 yaşındaki futbolcuyu 4-5 milyon Euro civarında satmak isteyen İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışırken bir yandan da Rebic'e talip olan Alman ekipleri Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt ile yarış halinde.

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Beşiktaş'ın Ante Rebic yarışı! Yıldız ismin talibi çok...
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