Fenerbahçe’den Jonas Svensson hamlesi!

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Bright Osayi Samuel'e talipler olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki yıldızı için Rangers ile Troyes'un devreye girdiği belirtildi. Bright Osayi Samuel'i yakın takibe alan iki kulübün, transfer için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında 500 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Bright Osayi Samuel'in olası ayrılığına karşın alternatifini belirlediği iddia edildi.

ALTERNATİFİ JONAS SVENSSON

Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in olası ayrılığına karşın transfer listesine Adana Demirspor'dan Jonas Svensson'u dahil etti. 30 yaşındaki sağ bek bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 29 maçta şans buldu. Jonas Svensson bu müsabakalarda 4 asist üretti.

Adana Demirspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek Jonas Svensson'un güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Verdal altyapısında yetişen Norveçli sağ bek daha sonra Levanger, Rosenborg ve AZ Alkmaar formaları giydi. (Milliyet)