Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldız futbolcusu Fernando Morientes, bel fıtığı tedavisi için Türkiye'ye geldi. Özel bir klinikte muayene edilen İspanyol yıldıza, regresyon ve robotik lazer tedavisi uygulandı. Yapılan uygulamanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fernando Morientes, birçok futbolcunun omurga konusunda sıkıntı yaşadığına dikkati çekti.

Kariyeri boyunca sırt ve omurga bölgesinde çok ağrı çektiğini aktaran Morientes, "Buraya gelerek doktorla tanışma şansı elde ettim. Birçok futbolcu kalbiyle ilgili ya da fiziğiyle alakalı kontrolden geçiyor. Ama sırt ve omurgayla ilgili kontrol yaptırmıyor. Şunu söylemeliyim ki oyuncular uzun bir kariyer hedefliyorsa, bu sorunu arkada bırakmamalıyız. Doktora çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde iyi bir maç izlediklerini de söyleyen Morientes, son olarak LaLiga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'ın başarılı bir sezon geçirdiğini, ileride çok daha iyi bir kariyere sahip olacağını belirtti.