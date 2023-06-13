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Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:40

Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu!

Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon planlaması başladı. Bu anlamda sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Cimbom son olarak ise 10 numara için aradığı futbolcuyu İngiltere'de buldu.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Cimbom'da transfer yapılması planlanan bölgelerden birisinin de 10 numara pozisyonu olduğunu biliniyordu. Galatasaray'da bu anlamda gündeme flaş bir isim geldi.

Cimbom, Dries Mertens'in yanına yeni bir orta saha almak için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo...

26 yaşındaki 10 numara alt ligde oynamak istemezken sarı-kırmızılı yönetimin, İngiliz ekibini ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. (fotoMaç)

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Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu!
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