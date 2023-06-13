Galatasaray’da Victor Nelsson’un alternatifini buldu! Nehuen Perez...

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a olan ilgi nedeniyle alternatif arayışlarını hızlandırdığı ortata çıktı.

Victor Nelsson'a yönelik ilgi her geçen gün artarken sarı-kırmızılıların gündemine gelen tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için temaslara başladığı belirtildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

ALTERNATİFİ İTALYA'DA BULUNDU

Galatasaray'da Victor Nelsson'a olan bu ilgi kurmayları harekete geçirdi. Danimarkalı stoperin olası ayrılık ihtimali nedeniyle sarı-kırmızılıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Mundo Udinese'nin haberine göre; Galatasaray, Udinese forması giyen Nehuen Perez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Nehuen Perez'in Serie A'da sezonun parlayan isimleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray'ın tecrübeli savunmacı için henüz bir resmi teklif sunmadığı ancak transfer konusunda temasların başladığı aktarıldı.