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Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:27

Galatasaray'ın 2 yıldızına İngiltere'den talip! Zaniolo, Nelsson...

Galatasaray’ın 2 yıldızına İngiltere’den talip! Zaniolo, Nelsson...

Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ve başarılı savunmacısı Victor Nelsson'a teklif yağıyor. Her iki oyuncu da Avrupa devlerini peşine taktı. Son olarak Tottenham, iki oyuncu için Aslan'ın kapısını çalacak.

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması devam ediyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda yoğun mesai harcayan Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediği için takımın iskeletini bozmak istemiyor.

TOTTENHAM ATAĞA KALKTI
Fakat, oyuncuların göstermiş olduğu performans Avrupa devlerini harekete geçirmiş durumda. Ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bedelle transfer edilen Zaniolo ve 2019-20 sezonu öncesi Kopenhag'dan 7 milyon euroya alınan Nelsson'a Premier Lig ekiplerinden Tottenham talip oldu.

ARSENAL ROTASINI DEĞİŞTİRDİ
Zaniolo, uzun zamandır Milan ve Juventus tarafından takip ediliyor. Nelsson'un en istekli alıcısı ise İspanyol ekibi Sevilla olsa da Danimarkalı yıldızla Atalanta ve Borussia Dortmund da ilgileniyor. Dış basındaki haberlere göre; birçok dev kulübü peşine takan iki yıldıza Premier Lig ekiplerinden Tottenham ilgi duyuyor.

Kısa bir zaman önce Ada ekibinde göreve gelen Teknik Direktör Ange Postecoglou, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için Zaniolo ve Nelsson'u istiyor. Öte yandan Arsenal'in Sacha Boey transferini askıya aldığı, onun yerine savunma bölgesine takviye yapmak istediği için Nelsson'a teklif yapacağı bildirildi. (Akşam)

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Galatasaray'ın 2 yıldızına İngiltere'den talip! Zaniolo, Nelsson...
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