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Giriş Tarihi: 13.6.2023 11:39 Son Güncelleme: 13.6.2023 11:58

Galatasaray'ın vazgeçilmezleri Muslera ve Nelsson oldu!

AA
Galatasaray’ın vazgeçilmezleri Muslera ve Nelsson oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en istikrarlı isimleri; kaleci Fernando Muslera ile savunma oyuncusu Victor Nelsson oldu. Takımın en istikrarlı oyuncuları da belli oldu.

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da 12. sezonunu tamamlayan ve büyük başarılar yaşayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu sezon takımının sahaya çıktığı 34 maçın 33'ünde görev alarak 2 bin 965 dakika sahada kaldı.

EN İSTİKRARLI İSİMLER MUSLERA VE NELSSON OLDU

Forma giydiği maçlarda kalesinde 26 gol gören 36 yaşındaki Muslera, sarı kart cezalısı olduğu için sadece 14. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamadı.

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Danimarkalı Victor Nelsson da 33 maçta 2 bin 964 dakika süre aldı. Başarılı savunma oyuncusu, sarı kart cezası nedeniyle sadece 25. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemedi.

BOEY, 31 MAÇTA 2 BİN 715 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray'da kadroda düşünülmediği için sezon öncesi kamplarına götürülmeyen Sacha Boey, bu sezon en fazla forma giyen oyunculardan biri oldu.

Yerine transfer edilen Leo Dubois'nın sakatlığında kaptığı formayı bırakmayan Fransız futbolcu, sergilediği istikrarlı ve başarılı performansla takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.

Tamamı ilk 11'de başladığı 31 maçta 2 bin 715 dakika görev yapan Boey, Muslera ve Nelsson'dan sonra bu sezon sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten isim olarak dikkati çekti.

ICARDİ 24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 21'i ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada görev yaptı. Kaydettiği 22 golle sarı-kırmızılı takımın en skorer oyuncusu olan Arjantinli futbolcu, bin 890 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında renklerine dahil ettiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo da 10 lig maçında 350 dakika forma giydi.

KEREM AKTÜRKOĞLU 34 MAÇTA DA OYNADI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımının sahaya çıktığı tüm lig maçlarda forma giydi. Kerem Aktürkoğlu, 34 karşılaşmada toplam 2 bin 601 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcularından Abdülkerim Bardakcı da 30 maçta 2 bin 655 dakika forma terletti.

- YUSUF DEMİR SADECE 67 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı Yusuf Demir, bu sezon bekleneni veremedi. Sezon başında transfer edilen genç futbolcu, hepsinde sonradan dahil olduğu 5 maçta sadece 67 dakika forma giydi. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında aldığı Mathias Ross ise ligde forma şansı bulamadı.

- FUTBOLCULARIN OYNAMA SÜRELERİ

Galatasaray'da futbolcuların Süper Lig'de oynama süreleri şöyle:

Futbolcu İlk 11 Maç Süre
Fernando Muslera 33 33 2965
Victor Nelsson 33 33 2964
Sacha Boey 31 31 2715
Abdülkerim Bardakcı 30 30 2655
Kerem Aktürkoğlu 31 34 2601
Lucas Torreira 28 31 2413
Sergio Oliveira 29 32 2336
Dries Mertens 27 30 2063
Mauro Icardi 21 24 1890
Milot Rashica 20 26 1702
Yunus Akgün 10 25 1006
Leo Dubois 9 21 979
Barış Alper Yılmaz 8 25 852
Patrick van Aanholt 9 10 804
Berkan Kutlu 6 24 753
Kazımcan Karataş 8 11 724
Bafetimbi Gomis 7 23 677
Fredrik Midtsjö 5 21 617
Samuel Adekugbe 6 6 515
Emin Bayram 4 7 423
Haris Seferovic 4 10 375
Nicolo Zaniolo 2 10 350
Juan Mata 3 16 336
Emre Taşdemir 5 5 319
Emre Akbaba 3 5 174
Kaan Ayhan 1 5 109
Okan Kocuk 1 2 95
Yusuf Demir 5 67
Emre Kılınç 2 38
Taylan Antalyalı 1 12
Hamza Akman 1 8
Alexandru Cicaldau 1 5
Özgür Baran Aksaka 1 1

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Galatasaray'ın vazgeçilmezleri Muslera ve Nelsson oldu!
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