Galatasaray’ın vazgeçilmezleri Muslera ve Nelsson oldu!

Tamamı ilk 11'de başladığı 31 maçta 2 bin 715 dakika görev yapan Boey, Muslera ve Nelsson'dan sonra bu sezon sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten isim olarak dikkati çekti.

ICARDİ 24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 21'i ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada görev yaptı. Kaydettiği 22 golle sarı-kırmızılı takımın en skorer oyuncusu olan Arjantinli futbolcu, bin 890 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında renklerine dahil ettiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo da 10 lig maçında 350 dakika forma giydi.

KEREM AKTÜRKOĞLU 34 MAÇTA DA OYNADI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımının sahaya çıktığı tüm lig maçlarda forma giydi. Kerem Aktürkoğlu, 34 karşılaşmada toplam 2 bin 601 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcularından Abdülkerim Bardakcı da 30 maçta 2 bin 655 dakika forma terletti.