Gedson Çizme’ye

Beşiktaş orta sahasını sırtlayan Gedson Fernandes, İtalya'da manşetlere çıktı. Önceki gün La Gazzetta dello Sport'un, 'Sarri, Gedson ve Lucas Torreira'yı istiyor' haberinin ardından dün de Corriere dello Sport, Portekizli oyuncuyu gündeme taşıdı. Ajax'ın da talip olduğu günlerde Beşiktaş ile ilk kontağı kuran Lazio'da teknik direktör Sarri'nin 1'inci tercihinin Gedson olduğu kaydedildi.Beşiktaş, Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i kiralamak için Milan'a teklif yaptı. Siyah-beyazlılar, bir yandan 29 yaşındaki futbolcuyu 4-5 milyon Euro civarında satmak isteyen İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışırken bir yandan da Rebic'e talip olan Alman ekipleri Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt ile yarış halinde.