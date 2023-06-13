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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Her yol Orsic’e çıkıyor

Her yol Orsic’e çıkıyor

Trabzonspor, Hırvat sol kanat için Southampton ile pazarlık halinde

Nenad Bjelica yönetiminde yenilenmeye giden Trabzonspor'un, transferdeki öncelikli ismi Mislav Orsic… Southampton küme düşünce satışına onay çıkan futbolcu, Fırtına'ya 'tamam' dedi. İngilizler 5 milyon Euro isterken, Trabzon'un hedefi ise kiralama opsiyonlu satın alma teklifi ile işi bitirmek. Southampton bu duruma sıcak bakmasa da pazarlıklar devam ediyor. Teknik direktör Bjelica ise eski talebesini sol kanadın yanında farklı bölgelerde de kullanmanın peşinde.

YENİ SEZONDA 'ÖMÜR' KATACAK
Geçtiğimiz sezonu ligde 29 maçta 2 gol ve 3 asist ile tamamlayan Abdülkadir Ömür, yeni sezonu iple çekiyor. Bjelica ile iyi bir uyum yakalayan 23 yaşındaki oyuncu, hocası ile yaptığı sohbetlerde, kamp döneminde taşların da yerine oturması ile birlikte daha da iyi olacağı konusunda hırsını gösterdi.

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Her yol Orsic’e çıkıyor
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