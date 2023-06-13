Her yol Orsic’e çıkıyor

Nenad Bjelica yönetiminde yenilenmeye giden Trabzonspor'un, transferdeki öncelikli ismi Mislav Orsic… Southampton küme düşünce satışına onay çıkan futbolcu, Fırtına'yadedi. İngilizler 5 milyon Euro isterken, Trabzon'un hedefi ise kiralama opsiyonlu satın alma teklifi ile işi bitirmek. Southampton bu duruma sıcak bakmasa da pazarlıklar devam ediyor.Geçtiğimiz sezonu ligde 29 maçta 2 gol ve 3 asist ile tamamlayan Abdülkadir Ömür, yeni sezonu iple çekiyor. Bjelica ile iyi bir uyum yakalayan 23 yaşındaki oyuncu, hocası ile yaptığı sohbetlerde, kamp döneminde taşların da yerine oturması ile birlikte daha da iyi olacağı konusunda hırsını gösterdi.