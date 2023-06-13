Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jesus’un ilk emri: Bana İcardi’yi alın
Giriş Tarihi: 13.6.2023

Jesus’un ilk emri: Bana İcardi’yi alın

Jesus’un ilk emri: Bana İcardi’yi alın

Suudi kulübü Al Hilal ile anlaşan Kanarya’nın eski hocası, Galatasaray’ın büyük çaba sarf ettiği Tangocu transferinde devreye girdi...

Fenerbahçe kariyerine nokta koyan ve 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaştığı öğrenilen Jorge Jesus, hızlı başladı. Transfer döneminde Suudi kulüpleri para saçıp piyasayı allak bullak ederken Jesus da rotayı Mauro İcardi olarak çizdi. PSG ile 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine ileten Jesus, Türkiye'den başka yıldızlara da kanca atacak. Al Hilal kariyerinde Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanan deneyimli teknik adam, bu kez lig şampiyonluğu hedefini koyarken takımının ilk ismini de İcardi olarak belirledi. Oyuncuya yıllık 25 milyon Euro'luk bir teklif yapılacağı iddia edilirken sözleşmenin ise 3 yıllık olacağı vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li isimden yıllar sonra gelen 'kurultay' itirafı! Muharrem İnce'ye böyle operasyon çekilmiş
HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında
Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş gözaltında! Şoke eden suçlamalar!
SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantı 14 Haziran'da
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
19 yıl hapsi istendi ama iki şirketin müdürü
Son dakika! Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!”
Öğretmenlik ruhu ve gerçek
ARKADAŞINA GÖNDER
Jesus’un ilk emri: Bana İcardi’yi alın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA