Kent tamam sırada Dzeko var

Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezon için ilk transferini açıkladı. Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki sol kanat ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı resmen duyuruldu. İnter ile kontratı biten Boşnak golcü Dzeko için ise görüşmeler hız kazandı
Süper Lig şampiyonluğunu kaçıran ancak 10 yıllık Türkiye Kupası özlemine son veren Fenerbahçe'de yeni sezon için düğmeye basıldı. SABAHSpor'un 28 Mayıs'ta okurlarına duyurduğu Ryan Kent transferi dün kulüp tarafından resmen açıklandı. Rangers ile sözleşmesi sona eren 26yaşındaki İngiliz futbolcu 4 yıllık imzayı sağlıkkontrolünün ardından atacak. Futbolcuya yıllık 1.7 milyon Euro maaş ödenecek.
İTALYAN MENAJER GÖRÜŞME İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, Kent'in ardından İnter ile sözleşmesi biten Boşnak forvet Edin Dzeko ile de görüşmelerini hızlandırdı. Oyuncuya daha önce 2 yıllıkteklif yapılmış ancak futbolcu, "Şampiyonlar Ligi finali var. Sonrasında ilk görüşmeyi İnter'le yapacağız" diyerek zaman istemişti. Futbolcununİtalyan menajeri Alessandro Lucci, İstanbul'adavet edildi. Lucci'nin oyuncu havuzunda Kulusevski,Kostic, Moise Kean, Luis Muriel, Zappacosta,Bonucci, Pjaca gibi isimler de var.
GALATASARAY MESAJI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kent, sarılacivertli formayı giyip ilk demecini kulübün sosyal medyası aracılığıyla verdi. Türkiye Kupası'nda şampiyon olan arkadaşlarını kutlayan Kent, yeni hedefi; lig şampiyonu Galatasaray'la yeni sezonun ilk maçı olarak oynanacak Süper Kupa şampiyonluğu olarak gösterdi: "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda elimden geleni yapacağım. Hazırlıklara başlamak için heyecanlıyım."
KENT KİMDİR?
Forvet, 10 numara, sol ve sağ kanat olmak üzere hücumda joker oyuncu olarak öne çıkan Kent, Rangers'ta 5 yıl geçirdi. Geride kalan sezonda 44 karşılaşmada oynarken toplamda 3 gol ve 10 asistlik bir katkı yaptı. İskoç ekibinde iki şampiyonluk yaşayan İngiliz futbolcu, kariyerinde toplamda 7 sakatlık yaşarken sadece 29 maçta görev alamadı.