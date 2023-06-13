Kent tamam sırada Dzeko var

Süper Lig şampiyonluğunu kaçıran ancak 10 yıllık Türkiye Kupası özlemine son veren Fenerbahçe'de yeni sezon için düğmeye basıldı.28 Mayıs'ta okurlarına duyurduğu Ryan Kent transferi dün kulüp tarafından resmen açıklandı.Futbolcuya yıllık 1.7 milyon Euro maaş ödenecek.Fenerbahçe, Kent'in ardından İnter ile sözleşmesi biten Boşnak forvet Edin Dzeko ile de görüşmelerini hızlandırdı."Şampiyonlar Ligi finali var. Sonrasında ilk görüşmeyi İnter'le yapacağız" diyerek zaman istemişti.Lucci'nin oyuncu havuzundaFenerbahçe'nin yeni transferi Kent, sarılacivertli formayı giyip ilk demecini kulübün sosyal medyası aracılığıyla verdi. Türkiye Kupası'nda şampiyon olan arkadaşlarını kutlayan Kent, yeni hedefi; lig şampiyonu Galatasaray'la yeni sezonun ilk maçı olarak oynanacak Süper Kupa şampiyonluğu olarak gösterdi: "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda elimden geleni yapacağım. Hazırlıklara başlamak için heyecanlıyım."Forvet, 10 numara, sol ve sağ kanat olmak üzere hücumda joker oyuncu olarak öne çıkan Kent, Rangers'ta 5 yıl geçirdi. Geride kalan sezonda 44 karşılaşmada oynarken toplamda 3 gol ve 10 asistlik bir katkı yaptı. İskoç ekibinde iki şampiyonluk yaşayan İngiliz futbolcu, kariyerinde toplamda 7 sakatlık yaşarken sadece 29 maçta görev alamadı.