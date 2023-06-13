Montella koptu geliyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından ilk transferini açıkladı ancak kafalarda tek bir soru var, yeni sezondaBaşkan Ali Koç her sene olduğu gibi yeni sezon mesaisinin büyük bölümünü hocaya ayıracak gibi görünüyor.derken Koç'un 10'uncu teknik direktörü için Montella öne çıktı. Alternatiflerin de bulunduğu listede durum şu şekilde:Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 50 yaşındaki teknik direktör, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması giydiği için camiayı tanıyor. Süper Lig hakemleri ve yaşanan gerilimli ortamlara da Beşiktaş döneminden alışkın.Kariyerinde milli takım hocalığı olan, son olarak Trabzonspor'u 38 yıldır hasret olduğu şampiyonluğa kavuşturan ve iki de Süper Kupa kaldıran Abdullah Avcı ile temaslar sürüyor. 59 yaşındaki teknik adamın ismi A Milli Takım için de alternatifler arasında bulunuyor.İtalyan hocanın Adana Demirspor'a oynattığı futbol ve takımı Konferans Ligi'ne taşıması önemli bir referans oldu. Mavi Şimşekler de sözleşmesi biten 48 yaşındaki hoca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kanarya'da önceliğin, Montella'ya verildiği öğrenildi. Ayrıca iddialara göreSarı-lacivertli yönetim, Türkiye'de Beşiktaş ve G.Saray ile şampiyonluk yaşayanAncak Lucescu'nun yaşının 77 olması, handikap olarak görülüyor.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dün A Spor'un konuğuydu. Montella hakında sorulan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili Sancak şöyle konuştu: "F.Bahçe'nin öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ne Ali Başkan ne de yönetimi yapar. En azından danışırlar, sorarlardı. Menajerlerin Montella'yı, Fenerbahçe'ye önerdiğini biliyorum. Ama bir anlaşma varsa bana sorulmadığı için gönül koyarım."Fenerbahçe, Jesus'un sözleşmesinin sona erdiğini ve Portekizli hoca ile yolların ayrıldığını duyurdu. Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ortaya koyduğu emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinin geri kalanında başarılar dilendi.