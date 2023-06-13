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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Müthiş rakamlar!

Müthiş rakamlar!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından A SPOR'DA özel açıklamalarda bulundu. Kulüp başkanlarının yüzde 90'ının kendisini desteklediğini vurgulayan Büyükekşi'den satır başları şu şekilde:
Ne söz verdiysek yerine getirdik, toplantıda futbol ekosisteminin daha iyi yere gelmesi için yapılacakları konuştuk.
Bütün TFF kurullarının görev süresi dolacak. Seçimden sonra oluşacak tabloya göre değişikliğe karar vereceğiz.
Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu ve sponsoru Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Çok güzel bir final oldu, hiçbir sıkıntı yaşanmadı.
Üç ay hummalı bir çalışma yapıldı Şampiyonlar Ligi finali için. 9 Haziran'da bir rekor kırıldı, İstanbul Havalimanı'ndan 1594 uçak inip kalktı. Türk havacılık tarihinin 24 saatte ulaştığı en yüksek sayı... 250 private jet geldi. 11 Haziran'da ise 1749 iniş ve kalkış ile tüm zamanların rekoru kırıldı. İstanbul'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Finalde 200'den fazla ülke canlı yayın yaptı. Tribünde 72 bin taraftar vardı. Toplam 200 milyon dolara yakın bir para harcandığı tahmin ediliyor. 1.2 milyar kişinin naklen izlediği düşünülüyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA, Manchester City ve İnter'in, Türkiye ve İstanbul'la ilgili sosyal medya paylaşımları 1 milyar tıklama aldı.

TÜM DÜNYA BAŞARIMIZI GÖRDÜ
TFF ile McDonald's arasında 2020'de başlayan sponsorluk iş birliği, dün yapılan yeni sözleşme ile 2026'ya kadar uzatıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Şampiyonlar Ligi finaline çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Tüm dünyaya uluslararası organizasyon yapma başarımızı gösterdik" dedi. SAMET YÜKSEL

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