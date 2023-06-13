Müthiş rakamlar!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği toplantısının ardındanözel açıklamalarda bulundu.vurgulayan Büyükekşi'den satır başları şu şekilde:Ne söz verdiysek yerine getirdik, toplantıda futbol ekosisteminin daha iyi yere gelmesi için yapılacakları konuştuk.Seçimden sonra oluşacak tabloya göre değişikliğe karar vereceğiz.Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu ve sponsoru Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Çok güzel bir final oldu, hiçbir sıkıntı yaşanmadı.Üç ay hummalı bir çalışma yapıldı Şampiyonlar Ligi finali için.İstanbul Havalimanı'ndaninip kalktı.250 private jet geldi. 11 Haziran'da isetüm zamanların rekoru kırıldı.Finalde 200'den fazla ülke canlı yayın yaptı. Tribünde 72 bin taraftar vardı. Toplam 200 milyon dolara yakın bir para harcandığı tahmin ediliyor. 1.2 milyar kişinin naklen izlediği düşünülüyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA, Manchester City ve İnter'in,sosyal medya paylaşımları 1 milyar tıklama aldı.TFF ile McDonald's arasında 2020'de başlayan sponsorluk iş birliği, dün yapılan yeni sözleşme ile 2026'ya kadar uzatıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Şampiyonlar Ligi finaline çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Tüm dünyaya uluslararası organizasyon yapma başarımızı gösterdik" dedi.SAMET YÜKSEL