Para değil kariyer önemli

Daha 18 yaşında Avrupa'nın büyük kulüplerini peşine takan Arda Güler için herkes kesenin ağzını açmış durumda. Fenerbahçe yönetimininşartına rağmen bu miktarı masaya koyan kulüpler var. Ancak hem Güler ailesinin hem de F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un tek düşüncesi, genç yıldızın kariyer planlamasını doğru yapmak. Arda'nın bir sene daha F.Bahçe'de kalmasından, hangi takımda daha çok süre alacağına kadar tüm detaylar üzerinde çalışılıyor. Para için hata yapılması istenmiyor.Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Arda ile ilgili olarak, "Profesyonellik onun ruhunda var. Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası bir görüşme yapacak ve bir yol çizilecek" dedi.Fenerbahçe'nin milli futbolcularından İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den flaş bir sosyal medya paylaşımı geldi. Gözde Kahveci,mesajını yazdı. Bu ifadeler, İrfan Can'ın sarı-lacivertlilerden ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Ancak daha sonra Gözde Kahveci, açıklamayı düzeltip bu cümlesini sildi ve sadece Fenerbahçe'yi etiketledi. 27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2025'te sona erecek.