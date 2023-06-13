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Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:29

Serdar Dursun'dan transfer kararı!

Serdar Dursun’dan transfer kararı!

Jorge Jesus döneminde forma şansı bulamayan Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Serdar Dursun, yeni gelecek hocaya kendisini ispatlamak istiyor.

Geride bıraktığımız sezonda Jorge Jesus'un fazla forma şansı vermediği Serdar Dursun'un, takımdan ayrılacağı dedikoduları çıkmıştı. Valencia, Batshuayi, King ve Pedro'nun ardından 5. forvet olarak takımda umduğunu bulamayan tecrübeli golcüye, Adana Demirspor'un cazip bir teklif yaptığı öğrenilmişti.

Tecrübeli futbolcunun karar değiştirdiği ve yeni gelecek hocaya kendisini ispatlayarak, yeniden 11'i hedefleyeceği bildirildi.

Milli oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 karşılaşmaya çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Serdar Dursun'dan transfer kararı!
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