Son dakika transfer haberi: Eyüpspor başkanı açıkladı! Fenerbahçe Umut Nayir’i istiyor...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor başkanı Murat Özkaya gündeme dair TRT Spor'a konuştu.

Başkan Özkaya, play-off sürecinden gelecek sezon ve transfere dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE ÖZKAYA'NIN SÖZLERİ:

Sezon ortasında 14 puan fark olunca oyuncularıma rehavete kapılmayın Mart'ta şampiyon olalım dedim. Bu konuda herkesin inanması gerekiyordu.

Yeni sezon öncesi birçok kiralık verdiğimiz oyuncular geri dönecek. Umut çok başarılı bir sezon geçirdi.

"F.BAHÇE'NİN UMUT NAYİR'E İLGİSİ VAR"

Umut'a Fenerbahçe'nin ilgisi var mı sorusuna ise başkan, "Evet ilgisi var ancak oyuncunun kararı önemli" dedi.

Başkan Özkaya ayrıca, gelecek sezon için Arda Turan ile devam edeceklerini söyledi.