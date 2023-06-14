Beşiktaş’ta gündem stoper! Amartey, Tormena...

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, gündeminin ilk sırasına stoper transferini aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in talimatıyla stoper için harekete geçen siyah-beyazlı kurmayların gündeminde 2 isim var.

Güneş'in de bu iki isme onay verdiği ve bu iki stoperden birisini takımında görmek istediğini yönetime iletti.

Beşiktaş'ın gündemindeki ilk aday Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Daniel Amartey. 2016'dan bu yana Leicester City forması giyen Amartey son derece tecrübeli bir isim.

Gana Milli Takım formasını 48 kez giyen Amartey'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Ancak Ganalı stoperi isteyen başka takımlarda var. Diğer aday ise Portekiz'de Braga forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Tormena. 27 yaşında ve 1.92 soyunda olan Tormena'nin Braga ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Tormena'nın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Ancak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış olması nedeniyle bu rakamın altına inilmeye çalışılıyor. Tormena stoper dışında sağ bek ve ön libero bölgelerinde de oynayabiliyor. (Takvim)