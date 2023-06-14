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Giriş Tarihi: 14.6.2023 13:01

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Atahan Arslan, sporcu bursuyla ABD'de forma giyecek

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Atahan Arslan, sporcu bursuyla ABD’de forma giyecek

Fenerbahçe altyapısında forma giyen kaleci Atahan Arslan, yüzde 100 sporcu bursuyla kariyerini ve eğitimini ABD'de sürdürecek.

Sarı-lacivertli takımın 2019'da Altınordu'dan transfer ettiği 18 yaşındaki file bekçisi, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) ekiplerinden Northern Illinois University'de forma giyecek.

Kariyerine Altınordu'da başlayan Atahan, 2019 yılında Beşiktaş'a üstünlük kurarak 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonu oldukları maçta kurtardığı üç penaltıyla adından söz ettirmişti. Atahan, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 12 müsabakanın 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

Atahan Arslan, kariyerini ve eğitimini ABD'de sürdüreceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "ABD'ye gitmeyi 3-4 yıldan bu yana hayal ediyordum. Bu konuda istekli olmamın en büyük sebebi hem eğitim hem de spor hayatımı beraber devam ettirebilme avantajıydı. Gelecekle ilgili planlarım aslında tarih ve futbol tutkum üzerine kurulu. Hayatımda yarım kalan hikaye olmasını istemediğimden ötürü eğitim ve spor hayatımı ABD'de devam ettirmek istiyorum. Eğer işler istediğim gibi giderse önümde içimin ferah olduğu iki yolum var. Geri kalanı ise zamana ve yaşayacağım olaylara bağlı olarak değişecek." ifadelerini kullandı.

RYAN SWAN: "ATAHAN'IN BİZE KATILMASINDAN HEYECAN DUYUYORUZ"

Northern Illinois University'nin antrenörü Ryan Swan, Atahan Arslan'ı transfer ettikleri için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

18 yaşındaki kalecinin performansından etkilendiklerine vurgu yapan Swan,"Atahan'ın bize katılmasından gerçekten heyecan duyuyoruz. Öncelikle bu oyundaki geçmişinden ve videolarından etkilendik. Atahan ve ailesiyle görüştükten sonra da çalışanlarımız onun programımız için doğru kişi olduğunu anladı. Saha içinde ve dışında kendini mükemmelliğe adamış sporcular bulmak her zaman hedefimizdir ve Atahan, görüşmelerimiz sırasında tüm ihtiyaçlarımızı bu anlamda karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.

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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Atahan Arslan, sporcu bursuyla ABD'de forma giyecek
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