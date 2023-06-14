Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da sezonun istatistikleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.6.2023 12:19

Galatasaray'da sezonun istatistikleri belli oldu!

AA
Galatasaray’da sezonun istatistikleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en golcüsü Mauro Icardi, en hırçını ise Abdülkerim Bardakcı oldu

Sarı-kırmızılıların sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain ekibinden kiralık olarak renklerine kattığı Arjantinli yıldız, attığı gollerle takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 24 karşılaşmada 22 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı forma giydiği 7 maçta da topu filelerle buluşturmayı başaran Icardi, ayrıca Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis'ten sonra sarı-kırmızılı forma altında ligde 20 gol barajını geçen ilk yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'de forma giydiği son 6 karşılaşmada da skoru değiştirmeyi başaran Icardi, bu maçlarda 9 kez topu filelere gönderdi.

KEREM 9, GOMİS 8 GOL ATTI

Galatasaray'da bu sezon toplam 15 futbolcu skor üretirken, Mauro Icardi'den sonra en fazla gol atan isimler Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis oldu.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, görev aldığı 34 maçta 9 kez topu filelere gönderirken, Gomis de 23 müsabakada 8 gol attı.

Sarı-kırmızılı takımda Dries Mertens 6, Nicolo Zaniolo 5, Sergi Oliveira, Milot Rashica ve Barış Alper Yılmaz da dörder golle öne çıktı.

ABDÜLKERİM 2 KIRMIZI, 4 SARI GÖRDÜ

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaraylı futbolculara 4 kırmızı ve 74 sarı kart gösterildi.

Savunmada görev yapan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımda en hırçın futbolcu olarak dikkati çekti. Milli futbolcu, forma giydiği 30 karşılaşmada 2 kırmızı ve 4 sarı kart gördü.

Sacha Boey 1 kırmızı ve 8 sarı, Nicolo Zaniolo da 1 kırmızı ile 1 sarı kartla Abdülkerim Bardakcı'yı takip etti.

FUTBOLCULARIN GOL VE KARTLARI

Spor Toto Süper Lig'de futbolcuların bu sezon attığı gol ve gördüğü kartlar şöyle:

Futbolcu Gol Sarı Kırmızı
Mauro Icardi 22 3
Kerem Aktürkoğlu 9 3
Bafetimbi Gomis 8 1
Dries Mertens 6 7
Nicolo Zaniolo 5 1 1
Sergio Oliveira 4 7
Milot Rashica 4 3
Barış Alper Yılmaz 4 5
Abdülkerim Bardakcı 3 4 2
Juan Mata 3 1
Sacha Boey 1 8 1
Fredrik Midtsjö 1 3
Yunus Akgün 1 1
Leo Dubois 1 1
Emre Taşdemir 1
Lucas Torreira 6
Fernando Muslera 5
Victor Nelsson 5
Berkan Kutlu 4
Patrick van Aanholt 2
Samuel Adekugbe 2
Kazımcan Karataş 1
Emin Bayram 1
Harif Seferovic
Emre Taşdemir
Emre Akbaba
Kaan Ayhan
Okan Kocuk
Yusuf Demir
Emre Kılınç
Taylan Antalyalı
Hamza Akman
Alexandru Cicaldau
Özgür Baran Aksaka

EN ÇOK OKUNANLAR

Eda Ece'den ödül töreninde depremzedelere skandal sözler! Rezalete salondakiler kahkahalar ile destek verdi
Mabel Matiz'den ödül töreninde skandal ifadeler! LGBT propagandası yaptı
CHP'deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı Türk dünyasının asrı olacak
SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz
Cüneyt Yüksel’in İmamoğlu’ndan neyi eksik?
CHP partizanı 2 yazarın Kılıçdaroğlu’yla imtihanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kılıçdaroğlu’ndan muhabirlere şok yanıt!
SON DAKİKA | Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da sezonun istatistikleri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA