Galatasaray'dan Avrupa devlerine transfer yanıtı! "Cebiniz doluysa gelin"

Performansı ile Avrupa'nın devlerinin transfer listesine giren Victor Nelsson için Galatasaray 'tok satıcı' durumunda. Sarı-kırmızılı savunma ligde 27 gol yiyerek en iyi ekip olurken tam 16 maçta da kale gole kapatıldı. Bu başarının mimarlarından olan Danimarkalı oyuncuya sezonun bitmesi ile birlikte teklifler yağmaya başladı. Yönetim ise ücretinde iyileştirmeye gittiği 24 yaşındaki stoper için istediği 25 milyon Euro'luk (638.3 milyon TL) bonservisin altına inmeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz sezonun başında Sevilla 13 milyon Euro (332 milyon TL) ile kapıyı çalarken yönetim, '25 milyon Euro' diyerek geri çevirdi. Bu kez de Atalanta 16 milyon Euro (408.5 milyon TL) verdi, İngiliz Tottenham da 20 milyon Euro (510.6 milyon TL) ile devreye girdi. Aslan ise 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini işaret edip pazarlıkta pes etmedi. Oyuncunun 3 yıl daha G.Saray ile kontratı bulunması, G.Saray'ın elini güçlendirirken yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi halinde Nelsson'un değerini daha da artıracağı görüşü var.