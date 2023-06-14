Galatasaray’ın hedefi Andrey Santos! Okan Buruk bizzat istedi...

Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar, alternatifli bir kadro için harekete geçerken, ihtiyaç duyduğu mevkilere de takviyeler gerçekleştirecek.

ROTA İNGİLTERE LİGİ

Cimbom'un scout ekibi hummalı bir çalışma yürütürken, Galatasaray gözünü orta saha takviyesi için İngiltere Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Premier Lig devi Chelsea'den listesine aldığı futbolcu da belli oldu.

Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, Chelsea'de forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrey Santos'u gözüne kestirdi. Aslan'ın bu oyuncuyla ilgili transfer planına ise takvim.com.tr ulaştı.

ÇALIŞMA İZNİ KONUSUNDA SORUN YAŞIYOR

Merkez orta saha, sol açık ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen genç Sambacı, İngiltere'de çalışma izni konusunda problemler yaşıyor. Galatasaray'ın, 1.80 boyunda olan ve sağ ayağını etkin şekilde kullanan futbolcuyu, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. (Takvim)