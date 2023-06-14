Lazio’dan Gedson Fernandes için 15 milyon euro!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Lazio, ciddi bir şekilde yıldız ismin peşinde. Üstelik orta sahaya takviye yapmak isteyen İtalyan ekibinin Gedson Fernandes'i ilk sıraya aldığı ifade edildi.

LAZIO 15M€ İLE GELİYOR

Teknik direktör Sarri'nin de bu transfere onay verdiği vurgulandı. Lazio'nun Beşiktaş'a sunacağı teklifin 15 milyon Euro olacağı belirtilse de siyah-beyazlılar bu konuda net. Beşiktaş yönetimi, 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

BEKLENTİ YÜKSEK

Benfica'dan yüzde 50'si 6 milyon Euro'ya transfer edilen Gedson'dan siyah-beyazlıların beklentisi oldukça yüksek. Gedson Fernandes, ligde forma giydiği 33 maçta toplam 2 bin 665 dakika sahada kaldı. (Takvim)