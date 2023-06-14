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Giriş Tarihi: 14.6.2023 08:52 Son Güncelleme: 14.6.2023 09:02

Polisin VAR odası kusursuz!

Emir SOMER Emir SOMER
Polisin VAR odası kusursuz!

İstanbul’daki toplam 21 bin 733 müsabaka tüm imkanlarla takip edildi. Toplam bin 576 seyirciye men cezası geldi.

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü polisleri; 2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve alt liglerde soluksuz bir mesai yaptı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü polisleri, 2022-2023'te amatör müsabakalar da dahil 21 bin 733 maçı mercek altına aldı.

Saha içlerini, tribünleri, stat çevrelerini ve giriş kapılarını kameralarla donatılmış polislerin "Var" odalarından her şey çok yakından takip edildi. Usulsüzlükleri tespit eden emniyet güçleri, İstanbul'daki maçlarda; bin 305 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu" kapsamında yasal işlem yaptı.

En fazla taraftara işlem uygulanan madde 489 işlem ile "Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi Yapmak ve Temini" maddesi oldu. Tüm dallarda ise bin 576 seyirden men cezası verildi.

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Polisin VAR odası kusursuz!
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