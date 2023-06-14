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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Rize ses getirecek

Rize ses getirecek
SÜPER Lig'in yeni takımı Çaykur Rizesipor'da teknik direktör İlhan Palut'la 1 yıllık sözleşme yapıldı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Palut, "Çaykur Rizespor, 'Çok iyi bir takım ve çok iyi mücadele ediyor' dedirteceğiz. Süper Lig'de devamlı bulunan bir takım olmasını hep beraber sağlayacağız. Güzel günler yaşayacağız. Çaykur Rizespor'un artık Süper Lig'de ses getiren, istikrarlı bir yapıya bürünmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ise "Bir ve beraber oldukça, aynı zamanda birbirimize sahip çıktıkça daha güzel şeyler başaracağız" diye konuştu.

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Rize ses getirecek
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