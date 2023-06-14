Rize ses getirecek

Lig'in yeni takımı Çaykur Rizesipor'da teknik direktör İlhan Palut'la 1 yıllık sözleşme yapıldı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Palut, "Çaykur Rizespor,dedirteceğiz. Süper Lig'de devamlı bulunan bir takım olmasını hep beraber sağlayacağız. Güzel günler yaşayacağız. Çaykur Rizespor'un artık Süper Lig'de ses getiren, istikrarlı bir yapıya bürünmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ise "diye konuştu.