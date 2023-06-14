Şenol Güneş’in yeni prensi olacak! Enes Tepecik...

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Takımı güçlendirmek için Avrupa piyasasını araştıran Kartal, aradığı futbolcuyu Avusturya'da buldu. İşte haberin ayrıntıları...
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki orta saha Enes Tepecik ile ilgileniyor. Siyah-Beyazılılar'ın genç futbolcu için yakın zamanda harekete geçmesi bekleniyor.
Türk asıllı Avusturyalı oyuncu, Rapid Wien'in B takımında forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon 18 maçta görev alan genç oyuncu, 4 gol kaydetti.