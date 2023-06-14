Sivasspor Rıza Çalımbay sonrası yeni hocasını buldu!

Ümraniyespor TFF 1. Lig'e düştü ancak teknik direktör Recep Uçar Süper Lig'de kalacak gibi gözüküyor. Teknik direktörlük kariyerine Ümraniyespor'da başlayan ve 2. sezonunda şampiyon olarak takımı Süper Lig'e taşıyan Recep Uçar sezonun sonuna doğru takımdan ayrılmıştı...

Recep Uçar oynattığı pozitif futbolla dikkatleri çekmiş bir çok futbolseverin takdirini kazanmıştı. Yıllarca Avcı'nın ekibinde yer alan prolisans sahibi Uçar'a TFF 1. Lig'den çok fazla teklif var ancak Recep hoca kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor'da ilk hedef Recep Uçar. Tarafların yakın zamanda görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Sivasspor dışında bazı Süper Lig ve TFF 1. Lig ekipleri de Recep hocanın kapısını çalıyor.

Recep Uçar'ın yakın zamanda yeni takımının netleşmesi bekleniyor.