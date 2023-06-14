Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Braga, Bruma için Fenerbahçe’yi ikna etti! Kısa sürede...

Süper Ligi ikinci tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de transferde büyük hareketliik yaşanıyor. Ryan Kent'i resmen transfer eden sarı-lacivertliler Valencia ile Teknik Direktör Jorge Jesus'a veda etti. Fenerbahçe'ye Portekiz kulübü Braga'dan teklif geldi.

Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezonun devre arasında Braga'ya kiralanan Armindo Bruma, Portekiz temsilcisinde kalıyor.

Portekiz'den Pedro Sepulveda imzalı habere göre, Braga'nın Başkanı Antonio Salvador'un görüşmelerde Fenerbahçe'yi ikna ettiği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Bruma'nın Braga ile kalıcı bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Bruma için kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı yazıldı.

Record, geçtiğimiz günlerde Braga'nın başkanı Salvador'un, Bruma için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euro teklifte bulunduğunu öne sürmüştü. Braga'da 21 maça çıkan Bruma, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.