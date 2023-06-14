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Giriş Tarihi: 14.6.2023 11:34

Son dakika haberleri: TFF'nin Stefan Kuntz planı ortaya çıktı! Letonya ve Galler maçlarında...

Son dakika haberleri: TFF’nin Stefan Kuntz planı ortaya çıktı! Letonya ve Galler maçlarında...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sürekli görevine son verileceği iddia edilen Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilgili planı ortaya çıktı. A Milli Takımımız, Letonya ve Galler’le kritik maçlara çıkacak. Bu müsabakalar,teknik direktör Stefan Kuntz’un da kaderini tayin edecek.

Ay-Yıldızlılar, kritik iki maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Riva'da yapılan akşam idmanında takım taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Kuntz, oyuncularına skor odaklı bir çalışma yaptırırken takımın son derece istekli oldukları gözlendi. Ay-Yıldızlı ekibimizin Letonya ve Galler ile oynayacağı 2 maç, koltuğu sallanan sallanan Stefan Kuntz'un kaderini belirleyecek.

KUNTZ'UN KADER MAÇLARI

Fanatik'in haberine göre; iki müsabakaya da galibiyet parolasıyla hazırlanan Ay-Yıldızlılar'da iki maçtan birinde puan kaybı yaşanması halinde Stefan Kuntz'un görevine son verilecek.

KREDİSİ HAYLİ AZALMIŞ DURUMDA

Katıldığı televizyon programında Kuntz'un geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ayrılık iddialarına karşın, "Hocamızla devam ediyoruz. Letonya ve Galler maçlarının sonuçları bizim için çok önemli" vurgusunda bulunmuştu. Kamuoyundaki yerli teknik adam baskısı da Kuntz'un kredisini hayli azaltmış durumda.

HAMİT ALTINTOP B PLANI YAPIYOR

Milli Takımlar'dan sorumlu TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un da Ayrılık ihtimaline karşı B Planı üzerinde şimdiden aday çalışması yaptığı ve liste hazırlığında olduğu da gelen Haberler arasında. (Hürriyet)

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Son dakika haberleri: TFF'nin Stefan Kuntz planı ortaya çıktı! Letonya ve Galler maçlarında...
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